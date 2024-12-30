Трамп підтримав кандидатуру Джонсона на пост спікера Палати представників США

Дональд Трамп висловив свою підтримку Майку Джонсону як новому спікеру Палати представників США. Це сталося за кілька днів до голосування американських парламентарів за кандидатів на цю посаду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис новообраного президента США у соцмережі Truth Social.

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Що сказав Трамп про Майка Джонсона як спікера

У своєму дописі Дональд Трамп написав, що спікер Майк Джонсон – це "хороша, працьовита, релігійна людина".

Він буде робити правильні речі, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка,

– написав новообраний президент США.



Дональд Трамп підтримав Майка Джонсона на посаді нового спікера Палати представників США / Фото з акаунту Майка Джонсона у соцмережі Х

Згодом на допис новообраного президента США відреагував і сам Майк Джонсон у соцмережі Х. Він подякував Трампу за підтримку, наголосивши, що він для нього "велика честь" і йому "лестить ваша підтримка".

"Разом ми швидко виконаємо ваш план "Америка понад усе" і розпочнемо новий золотий вік США. Американський народ вимагає і заслуговує на те, щоб ми не гаяли часу. Нумо до роботи!" – написав Джонсон.

Як Джонсону може допомогти підтримка Трампа

Журналісти видання The Hill пишуть, що публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона.

Водночас серед членів Республіканської партії зростає напруженість щодо управління спікером Джонсоном ключовими питаннями, зокрема, щодо критично важливого пакету фінансування на кінець року, необхідного для забезпечення функціонування уряду. Це невдоволення викликає невизначеність щодо майбутнього його лідерства.

Конгресмен Томас Массі (республіканець, штат Кентуккі) заявив, що не підтримає Джонсона. Кілька інших консерваторів, які дотримуються жорсткої лінії, також не збираються підтримувати його.

Через крихку більшість Республіканської партії в Палаті представників Джонсон не може дозволити собі втратити більше одного республіканського голосу за спікера, за умови, що кожен член присутній і голосує за кандидата.

Водночас республіканці наголосили, що питання про те, чи буде хтось інший опонувати Джонсону під час голосування за цей пост, залежить від рішення самого Дональда Трампа.

Варто зазначити, що голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться вже у п'ятницю, 3 січня.