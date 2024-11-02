Вибори у США: чому американські штати ділять на "сині" і "червоні", що це означає

Вже 5 листопада 2024 року у США пройдуть президентські вибори. Двома головними претендентами на перемогу є демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп.

У контексті голосування у США часто можна почути поділ на так звані "сині" чи "червоні" штати. Ба більше, є ще є "хиткі" штати, чи то пак swing states. Що ж це означає і який має вплив на вибори у США, передає 24 Канал.

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"Сині" та "червоні" штати на виборах

Так, у США є традиційний розподіл на штати щодо їхніх політичних симпатій.

"Сині" штати прихильні до Демократичної партії та на виборах зазвичай віддають голоси за їх представників. До них відносять Каліфорнія, Ілінойс, Масачусетс та Вермонт. Свій колір вони "отримали" через офіційний колір демократів.

Своєю чергою "червоні" штати зазвичай голосують за Республіканську партію. Червоний – це колір республіканців і саме через це трампівські кашкети з надписом MAGA червоного кольору.

Але є ще штати, які не визначилися з електоральними уподобаннями і регулярно змінюють свою позицію, голосуючи по черзі то за Демократів, то за Республіканців. Це "хиткі штати" або swing states. У 2024 році їх 7 – це Пенсільванія, Мічиган, Невада, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія та Аризона.

Тобто фактично доля виборів вирішується у цих 7 штатах. Тому кандидати особливо докладаються, аби схилити виборців з swing states на свій бік. Відповідно до останньої соціології, Гарріс має незначну перевагу у Пенсільванії, Мічігані та Вісконсіні, натомість Трамп лідирує у Північній Кароліні, Джорджії та Арізоні.

Якщо ж ця соціологія виявиться правдивою, то Гарріс переможе, бо ці штати мають більшу кількість виборів. Найбільше у Пенсильванії – 19, однак Північна Кароліна з 16 виборцями, ймовірно, більш схильна до Трампа. Тому інтрига зберігається до останнього.