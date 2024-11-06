За останні 8 років моделі голосування США сильно змінилися: у CNN проаналізували динаміку

У США пройшли вибори президента. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп, який раніше вже займав позицію президнта.

Є кілька ключових висновків щодо того, як змінилася політика США протягом трьох поспіль виборів із Трампом у бюлетені. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Хто обирає Трампа

Екзитполи CNN на виборах 2024 року містять інтерв'ю з тисячами виборців, як тих, хто проголосував у день виборів, так і тих, хто проголосував достроково або заочно. Попри це, екзит-поли залишаються опитуваннями з можливістю похибки, а це означає, що їх не можна розглядати як точні вимірювання до оприлюднення остаточних результатів.

Гарріс не здобула перевагу серед жінок цього року. Вона не перевищила результати ні президента Джо Байдена, ні Гілларі Клінтон. Водночас це є тривожним знаком, адже вона намагалася залучити жінок-виборців щодо питання абортів. Трамп зберіг перевагу серед чоловіків.

Латиноамериканські виборці, і зокрема чоловіки, тяжіють до Трампа з 2016 року. Цього року латиноамериканці вперше підтримали його. Натомість латиноамериканки віддали перевагу Гарріс.

Гарріс зберегла сильну позицію серед афроамериканців. Мовиться і про чоловіків, і про жінок. Лідерство Трампа серед білих чоловіків скоротилося.

Проте виборці без вищої освіти незмінно представляють базу підтримки Трампа. Демократи втратили певну підтримку серед наймолодших виборців, хоча це група, яка переважно голосує за них. Але Гарріс також досягла успіхів серед найстаріших виборців. Це свідчить про зміни, адже зазвичай вони навпаки підтримують республіканців.

Змінилась дискусія про аборти

Трамп втратив певну підтримку в сільській місцевості в 2020 році, проте у 2024 році ситуація змінилась. Міста залишалися твердо демократичними. Передмістя залишилося рівномірно розділеним полем битви.

У 2020 році виборці приблизно порівну розділилися щодо того, чи була економіка в хорошому стані, чи ні. Натомість у 2024 році близько двох третин виборців сказали, що економіка перебуває в поганому стані. Така зміна також допомогла Трампу отримати таку підтримку.

Суттєва зміна відбулась у дискусії про аборти. У 2016 році Ро проти Вейда гарантував кожній американській жінці конституційне право на аборт. У 2024 році це федеральне право зникло. Це пов'язано з тим, що Трамп допоміг отримати більшість у Верховному суді консерваторам. У 2020 році близько половини американців заявили, що аборти мають бути легальними у всіх або більшості випадків. У 2024 році приблизно дві третини американців вважають, що аборти мають бути легальними у всіх або більшості випадків.

За роки правління Трампа ліберали та консерватори ще більше відійшли у свої партійні кути. У 2024 році помірні все ще віддавали перевагу кандидату від Демократичної партії, але з меншою перевагою, ніж у 2020 році.

Люди, які кажуть, що віддають свій голос більше на підтримку обраного ними кандидата, ніж проти свого опонента, розділяються за Трампа, що свідчить про його популярність серед прихильників. Загалом, приблизно три чверті виборців сказали, що вони здебільшого голосували за підтримку свого кандидата, а не проти свого суперника.

Передвиборча кампанія Трампа була спрямована на залучення людей, які зазвичай н беруть участі у виборчому процесі. Це окупилося, тому що між 2020 роком, коли Байден виграв тих, хто голосував вперше, і 2024 роком, коли їх переміг Трамп, відбулася різка різниця.