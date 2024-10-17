Втома від Трампа: Гарріс відповіла чи продовжить курс Байдена, якщо виграє вибори

Камала Гарріс дала перше гучне інтерв'ю каналу Fox News, де заявила, що її президентство не буде продовженням курсу Джо Байдена. Віцепрезидентка також наголосила, що представить нове покоління лідерів, якщо її оберуть президенткою.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Також йдеться, що у разі обрання на посаду – Гарріс не планує продовжувати політику чинного президента США.

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Нове покоління лідерів

Під час інтерв'ю з журналістом Бретом Баєром Гарріс підкреслила, що у разі її обрання на посаду, її президентство відрізнятиметься від періоду каденції Джо Байдена.

Моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена. Я принесла б із собою свій життєвий досвід, професійні здобутки та нові ідеї. Я представляю нове покоління лідерів,

– розповіла вона.

До того ж Баєр нагадав про результати опитувань, які свідчать, що більшість американців вважають, ніби країна рухається "неправильним шляхом". На що Гарріс відповіла, що такі настрої, ймовірно, викликані втомою від постійного протистояння між Байденом і Трампом.

Віцепрезидентка звернула увагу на те, що деякі колишні високопосадовці з адміністрації Трампа вважають його "непридатним для роботи, нестабільним та небезпечним". Вона також додала, що американці втомилися від постійних конфліктів серед тих, хто претендує на роль президента США.

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