До виборів менш ніж 2 тижні: у кого більше шансів стати новим президентом США

Вибори у Сполучених Штатах відбудуться вже 5 листопада. Інтрига там дійсно неймовірна.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що цьогорічні вибори у США є надзвичайно конкурентними. Тут видно дуже просту історію. У демократичному суспільстві надзвичайно складно визначити, хто буде переможцем. Усе визначають саме виборці. В автократіях все по-іншому.

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У кого зараз перевага – у Трампа чи Гарріс

Як наголосив Давидюк, упродовж останнього часу було багато різної соціології і від демократичних, і від республіканських джерел. Поки видається, що Трамп та Гарріс буквально йдуть "ніздря в ніздрю". У них така собі бойова нічия, але переможець буде один. Навіть у хитких штатах вони йдуть поряд.

Але, знаєте, це трохи така "формуюча" соціологія. От можуть спитати щось таке. А кого вбачаєте кращим президентом з точки зору абортів? Тоді скажуть, що Гарріс. Хтось може спитати. А хто кращий президент з точки зору захисту кордону? Тоді скажуть, що Трамп,

– розповів Давидюк.

Зараз і демократи, і республіканці вкладають шалені ресурси у свою перемогу. Буде цікаво глянути, чим усе закінчиться.

Зрозуміло, що для України ставки тут просто захмарні. Але потрібно готуватися не до прізвищ, а до роботи з Білим домом у цілому. Незалежно від того, хто переможе на виборах. Є ще й паралельний трек з Байденом.

Трохи менш ніж два тижні до виборів. А Байден ще 70 днів буде в Білому домі. Цим також потрібно скористатися. Треба працювати над запрошенням у НАТО,

– зауважив Давидюк.