В Білому домі закликали Кремль не втручатися в президентські вибори США

Вашингтон закликав Москву припинити втручання у президентські вибори в США. Представник Білого дому Джон Кірбі розкритикував публічні заяви Владіміра Путіна щодо підтримки певних кандидатів

У Вашингтоні наголосили, що визначати результат виборів має лише американський народ. Кірбі підкреслив необхідність зупинити будь-яке втручання з боку Кремля у внутрішні процеси США.

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Як у Білому домі відповіли Путіну

Представник Білого дому під час розмови з журналістами відповів на прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він підтримує на виборах США кандидатуру Камали Гарріс.

Кірбі наголосив, що глава Кремля "повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка".

Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ,

– заявив представник Білого дому.

Кірбі також зазначив, що США були б "дуже вдячні", якби Путін "А: припинив говорити про наші вибори, і Б: припинив у них втручатися".