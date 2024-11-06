Сіярто заявив, що перемога Трампа наблизить мир в Україні

В Угорщині відреагували на перемогу Дональда Трампа на виборах у США. У Будапешті вважають, що президентство Трампа підвищить шанси на мир в Україні.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, висловився про те, що можливий успіх Дональда Трампа на виборах у США може створити передумови для мирного врегулювання ситуації в Україні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на сторінку політика у Facebook.

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Чому Петер Сіярто підтримує Трампа

За словами Сіярто, повернення Трампа до Білого дому здатне змінити світову політику в позитивному напрямку та може збільшити шанси на мирне врегулювання ситуації в Україні.

Зверніть увагу! Сіярто згадав, що під час першого президентства Трампа відносини між Угорщиною та США досягли історичного піку. У цей період діалог між країнами був пріоритетним, що дозволяло активно співпрацювати у вирішенні складних міжнародних питань.

Міністр також висловив сподівання, що в разі повернення Трампа, співпраця між Угорщиною та США стане ще більш змістовною.

У результаті рішення американських виборців у нас є велика надія на те, що угорсько-американське політичне співробітництво повернеться на свої кола, оскільки ми поділяємо схожі погляди на світ, нелегальну імміграцію та захист сімей. І є більше шансів, ніж будь-коли, що майже через тисячу днів в Україні нарешті знову запанує мир!

– додав угорський міністр.

Сьогодні стало відомо, що Дональд Трамп виграв президентські вибори в США, хоча підрахунок голосів ще триває. Офіційні результати мають бути оголошені 17 грудня 2024 року. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року у Вашингтоні.