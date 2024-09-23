Вже кидався на євреїв: як Трамп хитрістю намагається здобути перевагу на виборах

Ситуація з передвиборчими перегонами у США видається надзвичайно цікавою. Чим ближче до виборів – тим більше ситуація зводиться до "50 на 50".

Про це 24 Каналу розповів політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що дебати у США дали кандидатці від демократів Камалі Гарріс стрибок популярності. Трамп виступив жахливо, але його все одно підтримує достатня кількість американців. Багато хто з республіканців каже: "Він, звісно, сучий син. Але наш".

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Ситуація стає все цікавішою

Як наголосив Рашкін, згідно з останніми опитуваннями Гарріс має ледь-ледь більші шанси, ніж Трамп. Тут не варто сильно на них спиратися. Ситуація може повністю змінитися. І демократи чудово це розуміють, тому закликають не зважати на опитування і продовжують працювати з виборцями.

Якщо глянути на зустрічі Гарріс і Трампа з публікою, то ситуація там досить різна. Трамп виступає з хаотичними промовами на "напівмертвому" стадіоні, де інколи бувають пусті місця. У Гарріс все по іншому: там музика, люди танцюють і панує атмосфера радості.

Але знову-таки це ні про що не свідчить. Можливо, виборці Трампа вже чекають на вибори і не ходять на такі зустрічі.

Трамп вже трохи займається антисемітизмом і кидається на євреїв. Взагалі говорив, що, якщо програє вибори, то це буде провина американських євреїв. Тому там частина республіканської пропаганди вже працює на те, аби показати, що Трамп – це добрий вибір для Ізраїлю. Хоча ми знаємо, що історично саме демократи суттєво підтримують євреїв,

– розповів Рашкін.

Зверніть увагу! Камала Гарріс заявила, що готова на повторні дебати з Трампом. Він же вважає, що надто пізно проводити дебати. А Гарріс нібито хоче їх організувати, бо програє на виборах.