"Допомога Україні може припинитися одразу", – Politico про підготовку Європи до перемоги Трампа

5 листопада у США відбудуться вибори президента. У Європі панічно чекають на можливе повернення у Білий дім Дональда Трампа, а з ним нового становища у світі, за якого ЄС і Україна більше не зможуть покладатися на Вашингтон.

Значна кількість європейських держав вважає, що перемога Трампа підбадьорить Владіміра Путіна, спровокує руйнівну торговельну війну та розпалить політичні розбіжності на всьому континенті. На Заході ще не забули, що експрезидент США одного разу назвав ЄС одним із "найбільших ворогів" Америки, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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За Трампа Європа зможе покладатися лише на себе

Наразі Європа переживає непрості часи. Війни в Україні та на Близькому Сході приковують увагу лідерів і виснажують західні військові та фінансові ресурси. Без постійної підтримки з боку Вашингтона виникають питання про те, як довго Україна зможе ще протистояти силам Путіна.

У Лондоні новий уряд Кіра Стармера стурбований тим, що Трамп припинить військову допомогу Києву, змусивши його до мирних перемовин і відмови від територій на користь Москви.

Обіцянка Трампа припинити війну в Україні протягом 24 годин після приходу до влади в інших європейських столицях сприймається з такою ж серйозністю.

"Допомога може припинитися відразу", – сказав один європейський дипломат. Путін скористається з цього і, приєднавши українські території, вичікуватиме моменту для повторення агресії. Цього разу вже проти країн Балтії – Естонії, Литви і Латвії. Усі три держави є членами ЄС і НАТО. Очільник Кремля зможе спробувати перевірити і без того прохолодну відданість Трампа НАТО та положенням про взаємну оборону військового альянсу.

Франція перед загрозою президентства Трампа закликала інші європейські країни посилити свій військовий потенціал.

Ми не можемо дозволити виборцям у Вісконсині розв'язувати питання європейської безпеки,

– сказав Politico міністр з питань Європи Франції Бенджамін Хаддад.

За його словами, Франція співпрацюватиме з тим, хто переможе на виборах у США, але наполягає на тому, що Європі необхідно терміново подумати, як орієнтуватися у світі, в якому на Вашингтон більше не можна розраховувати.

Ми повинні бути здатними підтримати українців. незалежно від результату,

– заявив Хаддад.

Проблема в тому, що європейські лідери – в тому числі у Франції – протягом останніх двох років наполягали на посиленні своїх військових. І все ж, окрім Польщі, мало кому вдалося це зробити.