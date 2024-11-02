Хто б не переміг: які виклики постануть перед Україною після виборів у США

Вибори у США для України стають важливою подією, адже від них може залежати подальша підтримка нашої держави. Втім виклики будуть незалежно від того, хто саме переможе.

Як перемога Гарріс, так і перемога Трампа, продукуватимуть для України різні ризики, пов'язані з підтримкою у війні проти Росії. Детальніше про них 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

Дивіться також "Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа щодо України

Якщо переможе Гарріс

Видання Reuters повідомляє, що новий президент США зіштовхнеться з серйозними викликами. Зокрема, мовиться про підтримку України.

Якщо переможе Камала Гарріс, політика її адміністрації буде схожою на політику Джо Байдена. Питання лише у тому, чи буде вона рішучішою. Але буде інша проблема. З великою ймовірністю, щонайменше одна Палата Конгрес буде підконтрольна республіканцям,

– пояснив Володимир Фесенко.

Це може означати повторення ситуації, яка спостерігалась перед початком 2024 року, коли республіканці не пропускали законопроєкт про виділення України 60 мільярдів доларів, що спричинила відповідні наслідки для нашої держави.

"Якщо в Конгресі чи в Сенаті буде більше запеклих трампістів, які виступають проти підтримки України, на жаль, буде ризик, що підтримка на наступний рік "зависне" на декілька місяців. Це ризик, який буде у випадку перемоги Камали Гарріс. Поки він потенційний", – зауважив Фесенко.

Якщо переможе Трамп

Водночас з перемогою Трампа на Україну очікують інші виклики. За словами політолога, Трамп з високою ймовірністю захоче ініціювати проведення переговорів з Росією про завершення війни. Тож він вимагатиме у двох сторін припинення бойових дій.

Але й це не буде найгіршим варіантом для нас. Бо можуть вимагати і більше поступок. Зокрема, Трамп може поставити хрест на членстві України в НАТО. Нам це може не сподобатись, але іншого виходу може просто не бути,

– наголосив політолог.

Може виникнути й інша проблема. Якщо Україна не погоджуватиметься на переговори чи на умови, які там пропонуватимуть, нашій державі можуть зменшити або й узагалі зупинити військову допомогу.

"Це також ризик, тому ми не можемо відмовитися від переговорів, які пропонуватиме адміністрація Трампа. Тоді ми маємо вирвати стратегію перемовин – як нам відповідати на вимоги Росії та пропозиції США, щоб ці перемовини не були грою в одні ворота", – зазначив Фесенко.

Важливо буде наголошувати, що програш України – це також програш США та усього демократичного світу.

Ба більше, макроекономічна допомога, за виграшу Трампа, може зупинитись або ж продовжуватиметься у кредит.