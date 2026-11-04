Мене не було в бюлетені, – Трамп вийшов із заявою на тлі поразки республіканців

Республіканська партія втрачає контроль над Конгресом США за попередніми підсумками проміжних виборів 2 листопада. Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Своє пояснення американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social. На думку Трампа, його відсутність у виборчих списках стала вирішальним фактором ймовірної поразки республіканців.

Позиція Трампа

Мене не було у виборчому списку, а якби я там був, ми б перемогли з величезною перевагою!

– написав Дональд Трамп.

Схожий аргумент журналістам Politico навів представник Білого дому. На умовах анонімності він зауважив, що "президент Трамп не був у виборчому бюлетені, і доведено, що виборці Трампа приходять на вибори саме тоді, коли він є у ньому".

Звинувачення на адресу Fox News

Окрім результатів голосування, Трамп розкритикував діяльність телеканалу Fox News. За його твердженням, рейтинги мовника обвалилися на 27% через "висвітлення діяльності божевільних від ненависті до Трампа демократів", а також фінансову підтримку їхніх комітетів і кандидатів.

Президент США переконаний, що проблема полягає не в ньому, адже його особиста підтримка серед республіканців нібито досягає 99%. Трамп підсумував, що глядачі бойкотують телеканал саме через упередженість і випади проти нього.

За попередніми підрахунками результатів голосування, республіканці втрачають контроль над Сенатом, де демократи вже здобули необхідне для більшості 51 місце. Крім того, очікується перехід більшості до опонентів і в Палаті представників.

Раніше американський лідер не виключав такого сценарію і заявляв, що в разі перемоги опонентів ветуватиме ухвалені законопроєкти.