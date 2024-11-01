Більшість ризиків від Трампа: екскерівник ГУР сказав, чого очікувати від США після виборів

Вже 5 листопада в США пройдуть вибори президента. Очікувати від обох кандидатів рішучих дій не варто, але все ж Дональд Трамп може становити найбільші ризики для України.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, ексголова служби зовнішньої розвідки України екскерівник ГУР Валерій Кондратюк, зауваживши, що лідер республіканців має на меті лиш свій бізнес. Також він розповів про нову ініціативу від США щодо розвитку української зброї.

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Чого очікувати від США після виборів

На думку екскерівника ГУР, Трамп не має плану мирного врегулювання війни. Якщо ж він все ж таки існує – це буде його бізнес-план, який полягатиме у продажі зброї Україні. Раніше від Трампа вже лунали звинувачення у бік адміністрації Джо Байдена щодо підтримки України, а самі республіканці блокували надання військової допомоги.

Тому очікувати від Трампа якоїсь іншої політики, крім того, що Путін його друг, а сам він дуже непередбачуваний, не варто. Більшість ризиків для нас буде саме від Трампа,

– наголосив Кондратюк.

Щодо Камали Гарріс, вона є в адміністрації Байдена. Хоч чинний президент США надавав Україні військову допомогу, вона була для того, що не програти, а не щоб виграти. Байден обіцяв покарати Росію за вторгнення, накласти на країну-агресорку "смертельні" санкції, але цього не сталось. Ба більше, США поки не дала дозвіл завдавати удари в глиб Росії західною зброєю.

Однак екскерівник ГУР розповів, що зараз США погодились на розвиток українських спроможностей. Перш за все мовиться про дальні дрони для ударів по військових цілях на території країни-агресорки.

США підтвердили, що виділять 1,5 мільярда доларів саме для фінансування нашого виробництва цих дронів. Раніше американці виділяли гроші лише для виробництва зброї на території США. Сьогодні цей підхід змінився,

– зауважив Кондратюк.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від своїх законних територій, незалежно від результатів виборів у США чи дій Росії. Він підкреслив, що якщо Трамп, у разі його перемоги, захоче просто змусити Україну віддати все, то це неможливо.