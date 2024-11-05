Якою буде політика Гарріс і Трампа щодо України: хто з кандидатів кращий для нас

В ніч з 5 на 6 листопада в США відбудуться вибори президента. Обоє кандидатів мають свої хороші та погані сторони, які по-різному можуть вплинути на ситуацію в Україні.

Камала Гарріс, скоріш за все, продовжить дозовану підтримку, а Дональд Трамп непередбачуваний, тому його кроки можуть бути різкими як в хорошу сторону, так і в погану. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що Україні потрібно мати хороші стосунки з обома партіями.

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Хто з кандидатів кращий для України

Політолог пояснив, що Гарріс у своїй передвиборчій риториці більше звертає увагу на війну в Ізраїлі, боротьбі з тероризмом та ситуацію в інших країнах. Ці конфлікти є "свіжими", відбуваються зараз та набувають нових обрисів, тому вона змушена на це реагувати. Це є частиною передвиборчої кампанії, адже зараз велика кількість вихідців єврейського походження, палестинців хочуть, щоб їх почули.

Хто перемагає на виборах: дивіться карту

Він наголосив, що перемога Гарріс навряд чи призведе до надзвичайних позитивних змін для України.

Варто розраховувати на дозовану підтримку, яка є зараз, яка також загрожує нам затягуванням війни,

– зазначив Джигун.

Щодо непередбачуваного Трампа, його майбутня політика на посаді президента може обернутись або в хорошу, або в погану сторону для України.

Він часто любить нав'язувати свою думку іншим світовим лідерам, але не факт, що він отримає потрібне схвалення від Владіміра Путіна. На жаль, поки що Росія має на лінії фронту успіхи, що спонукає російського диктатора до подальших дій.

Заява Трампа до Путіна, що потрібно зупинити все так, як є, чи в якихось інших конфігураціях – не обов'язково буде схвально сприйнята. Тоді якою буде реакція людини, яка звикла бути домінантою у міжнародних відносинах, передбачити складно. Тут може спрацювати сценарій проти Росії та збільшення підтримки України,

– зауважив політолог.

Джигун навів приклад передачі Україні першої летальної зброї у вигляді систем Javelin, коли Трамп був президентом. Ніхто з демократів цього не зробив.

Цікаво! Натомість виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епшейн вважає, що в Трампа немає іншого варіанту зупинення війни, як віддати Путіну все, що він захоче. Натомість риторика демократів краща, адже вони хоч мало, але передають зброю Україні.

Політолог підсумував, що Україні важливо вибудовувати двопартійну взаємодію та співпрацювати з новообраним Конгресом та сенаторами. Якщо наша країна матиме підтримку різних гілок влади та посадових осіб, може гарантувати собі стабільне проходження важких періодів.

До слова, 24 Канал проведе ніч виборів з читачами та буде оперативно повідомляти про хід голосування і події.