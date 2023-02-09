Якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним, республіканці не спинять допомогу США Україні

Ситуація на фронті в Україні може серйозно вплинути на позиції кандидатів у президенти США від Демократичної та Республіканської партії. Вдалий контрнаступ ЗСУ дуже допоможе, зокрема, і Джо Байдену.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, політичний аналітик зі США Армен Чібухчян. За його словами, Україна має уважно стежити за виборами президента Сполучених Штатів, які відбудуться у 2024 році.

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Чого можна очікувати від подальших виборів у США

Як наголосив Чібухчян, багато аналітиків стверджують, що в Дональда Трампа немає шансів стати президентом. Однак тут не варто спиратися на прогнози. Краще оцінити усі можливі варіанти.

Важливо, з якими лозунгами республіканці підуть на вибори. Якщо основний кандидат буде Трамп, то він ставитиме палки в колеса щодо допомоги Україні. Але є інша ситуація. Є певний тренд, що найбільша проблема Байдена – його вік. Американці хочуть президента помолодше. І це також не Трамп. Адже вони приблизно в одному віці,

– зазначив Чібухчян.

За різними опитуваннями, якщо на вибори від республіканців піде Трамп, то в Байдена високі шанси переобратися. А-от, якщо суперником буде Рос Десантіс – тоді шансів в Байдена буде мало. Крім того, є інформація, що від республіканців на вибори піти спробує і колишній віцепрезидент Майк Пенс або ексдержсекретар Майк Помпео.

Чібухчян розповів, як контрнаступ ЗСУ може вплинути на вибори в США: дивіться відео

Дуже важливо, яке крило переможе в республіканців. Трампістське крило просуватиме тези недопомоги України, а інше – протистоятиме Трампу. Тому логічно, що позиція щодо допомоги буде іншою,

– зауважив Чібухчян.

На його думку, результат виборів президента США залежатиме і від ситуації на фронті. Якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним – то Байден отримає високий рейтинг. Та якщо перемагатиме кандидат від республіканців, то їм теж буде важко спинити допомогу Україні в разі успішного контрнаступу.

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