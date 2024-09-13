Світу потрібна Гарріс, – політик із США пояснив загрози від Трампа

Кандидатка від демократів Камала Гарріс має всі шанси перемогти на виборах у США. Прихід до влади її опонента Дональда Трампа може обернутися великими проблемами не тільки для Сполучених Штатів.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, додавши, що перемога Камали Гарріс означатиме, що підтримка України продовжиться. Ба більше, треба боротися за те, що її обсяги зростали.

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"Якщо найближчі 4 роки у президентському кріслі сидітиме Трамп, то мені страшно уявити, що відбуватиметься у світі та в Сполучених Штатах. Якщо президентом стане Гарріс, я впевнений, що підтримка України буде далі", – сказав Юрій Рашкін.

У чому головна небезпека президентства Трампа

За словами Рашкіна, можна не сумніватися, що чинна адміністрація Джо Байдена, а також Камала Гарріс у випадку своєї перемоги, – всебічно підтримають Україну. Але тільки самі українці можуть вирішити, що таке для них перемога.

Для США важливо, щоб вистояла демократія і щоб не було контактної війни між Росією та НАТО. Хоча її ще ніколи не було, але чомусь у Сполучених Штатів таке враження, ніби вона вже траплялася і тоді сталося щось погане,

– зауважив політичний діяч із США.

Незрозуміло чому, але країна перебуває у такому панічному стані від ядерної загрози, якою продовжує лякати Росія. З одного боку – це сумно та зовсім неправильно. Але з іншого – ніхто не врятує країну-агресорку, яка вже розвалюється. Владімір Путін знищує її зсередини.

Я б хотів, щоб Україні дали всю зброю, яку можна було надати вже давно. Тиснути щодо цього на адміністрацію Гарріс можливо. На адміністрацію Трампа – ні. Домовитися з ним Україні точно не вдасться,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Він додав, що Трамп схильний до співпраці з Росією і вже давно міг домовитися з Владіміром Путіним.