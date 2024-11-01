Республіканець відповів, чи можливі протести у випадку програшу Трампа

Вже 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. На виборчих перегонах зустрінуться Дональд Трамп і Камала Гарріс, рейтинги яких зараз практично на одному рівні.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що на можливість протестів чи штурмів вплинуть результати. Мовиться про те, наскільки незначним буде розрив між кандидатами.

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Чи можливі протести, якщо Трамп програє

Ймовірно, результати виборів не будуть озвучені у найближчі години після закриття дільниць, як це відбувається зазвичай. Різниця в часі між західним і східним узбережжям США становить 3 години, тому потрібно буде почекати.

На думку Бориса Пінкуса, не варто відкидати судових позовів, адже на виборах можливі, хоч і незначні, але все-таки фальсифікацій, вкидання бюлетенів. Це теж може вплинути на терміни оголошення переможця.

Якщо станеться так, що Трамп програє, то ніяких збройних виступів не буде. Протести можливі, люди виходитимуть на вулиці, але до вандалізму, бійок, фізичного впливу не дійде. Я в цьому не сумніваюся,

– сказав громадський діяч.

Він додав, що чинити певний вплив можуть російські спецслужби. Ненависть Владіміра Путіна до США є очевидною, а серед тих 20 тисяч людей, які перейшли кордон з Мексикою та потрапили до Америки, можуть бути кремлівські спецслужбісти.

Вони у будь-який момент можуть спровокувати ситуацію, а потім Путін традиційно скаже, що ні до чого не причетний. Не варто забувати й про Іран. Недавно у США затримали пакистанця, який визнав, що прибув до країни за вказівкою Ірану.