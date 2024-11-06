Трамп "помстився" журналістам і не пустив їх до висвітлення своєї вечірки після виборів, – ЗМІ

У США відбувається підрахунок голосів. Стало відомо, що кільком журналістам відмовили в акредитації для висвітлення вечірки спостереження за виборами Дональда Трампа у Флориді.

Йдеться про щонайменше шестеро журналістів, які працюють у виданнях Axios, Politico та Puck, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Журналістів не пустили на святковий захід республіканців

Зазначається, що трьом репортерам і фотографу Politico спочатку дозволили відвідати захід, але у вівторок вони дізналися, що їм відмовили в акредитації.

Джерело "Голосу Америки" повідомило, що таке рішення може бути пов'язано із тим, що Politico писало про білого націоналіста, який працював у кампанії Трампа в Пенсильванії, а потім був звільнений.

Тарі Палмері, політичній кореспондентці новинного сайту Puck, публічно відмовив в акредитації співкерівник кампанії Трампа Кріс Лачівіта. Раніше у соцмережі "Х" він написав, що Палмері відмовили у висвітленні вечірки в Мар-а-Ларго через її "схильність" писати нісенітницю.

Репортерці Axios Софії Цай відмовили в повноваженнях невдовзі після того, як вона повідомила про "занепокоєння" в кампанії Трампа напередодні дня виборів.

Медіа аналітики висловлюють занепокоєння, що Трамп обмежить свободу преси в США, якщо повернеться в Білий дім.

Тим часом з'явилося фото зі вечірки в Мар-а-Ларго. На ньому Дональд Трамп, Ілон Маск та глава UFC Дана Уайт разом стежать за перебігом виборів президента США.

Фото з відкритих джерел

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Нагадаємо, що NYT прогнозує перемогу саме республіканцю.