Система виборщиків у США: чому американці напряму не голосують за кандидатів

У США президента обирають так звані колегії виборщиків. Відповідно перемагає не так той, хто набере найбільше голосів на виборах, а той, що отримає більшість голосів у ключових штатах.

Фактично вага голосу громадянина на виборах США визначається штатом, де він проживає, та партією, за яку він планує там голосувати. Як визначають переможця президентських перегонів у США пояснив 24 Канал.

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Як працює система колегій виборщиків у США

У виборах президента можуть взяти участь фактично понад 240 мільйонів людей. Однак рахуватимуть голоси саме колегії виборщиків.

Американці напряму не голосують за кандидата, а лише делегують свої голоси колегії виборщиків. Їх є 538, і вони розділені по штатах відповідно до кількості населення. Перемагає той кандидат, який отримає 270 голосів виборщиків.

Найбільша кількість виборщиків у Каліфорнії – 55. Кандидат, який набере там більше голосів, отримає голоси усіх 55 виборщиків. Так і з усіма іншими штатами, окрім Небраски та Мен, де голоси виборщиків розподіляються відповідно до населення.

Причина такої системи у тому, що США не унітарна держава, а федерація. Відповідно кожен штат ніби проводить власні вибори президента. Виборці демократів у "червоних штатах" та навпаки мають де-факто дуже малий вплив на вибори.

Зверніть увагу! Більшість штатів загалом голосують очікувано за одну з партій. Вони в народі називаються кольорами партій "синіми" (демократичними) або "червоними" (республіканськими) штатами. Основна боротьба розгортається у так званих swing states ("хиткі штати"), де голоси розподіляються щороку майже порівну. Це Пенсільванія, Мічиган, Невада, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія та Аризона.

Різниця між рейтингами Гарріс і Трампа у хитких штатах мінімальна, а тому передбачити результати дуже важко.