Керівник ОП розповів, як на Банковій готуються до різних сценаріїв виборів у США

У листопаді 2024 року у США пройдуть вибори президента. Керівник ОП розповів про підготовку до різних сценаріїв, які можуть відбутись.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що вони намагаються працювати зі штабами кандидатів у президенти і від Республіканської, і від Демократичної партії США. За його словами, для України дуже важлива двопартійна підтримка.

Дивіться також Єрмак оцінив шанси візиту Трампа до України

Вибори в США – справа американського народу

Єрмак зазначив, що Офіс Президента працює і з оточенням Трампа, і з оточенням Гарріс.

Безумовно, сьогодні ми працюємо з оточенням, зі штабом як кандидата Дональда Трампа, так і кандидатки від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс,

– пояснив він.

Крім цього, Єрмак нагадав, що знайомий з кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волзом, якого обрала Камала Гарріс, та що ще не знайомий з Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти від Трампа.

Керівник українського ОП підкреслив, що вибори у США – справа американського народу, але важливо, щоб обидва кандидати і їхні команди чітко розуміли, що відбувається в Україні. За його словами, також важливо, щоб в обох кандидатів дійсно був план української перемоги.

На зауваження про те, що Ді Венс оперує тезами, вигідними Росії, Єрмак відповів, що "потрібно працювати і змінювати цю позицію".