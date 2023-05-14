У Туреччині тривають президентські вибори, на яких Ердоган може втратити владу

У Туреччині 14 травня відбуваються президентські вибори, які вирішать, чи збереже Реджеп Ердоган владу. Головним конкурентом Ердогана є лідер від об'єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу.

Одночасно з президентськими виборами у неділю в Туреччині відбуваються і парламентські, пише 24 Канал. Голосування на дільницях розпочалося о 8 ранку і завершиться о 17:00.

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Ердоган може втратити владу

До 21:00 за місцевим часом медіа заборонено повідомляти про часткові результати. Екзит-поли в Туреччині не проводять.

Опитування громадської думки напередодні виборів показали відставання Ердогана від 74-річного Кемаля Киличдароглу. Ердоган обіймає крісло президента з 2014 року.

Одне з опитувань у Туреччині показало, що за кілька днів до виборів за Киличдароглу були готові проголосувати 49,3% виборців, тоді як за Ердогана – 43,7%.

Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі, який відбудеться 28 травня.

Ердоган проголосував на виборах: дивіться відео

CNN Turk інформує, що на президентських виборах проголосують понад 60,5 мільйона виборців.

Ердоган пообіцяв мирним шляхом передати владу у разі, якщо програє на президентських виборах. Однак експерти припускають, що Ердоган може не віддати владу без боротьби.

Чому рейтинги Ердогана впали

Рейтинги чинного президента Туреччини почали падати на тлі різних подій. Одна з них – складна економічна ситуація в Туреччині.

Зокрема, в останні роки рівень життя більшої частини населення країни погіршився через інфляцію.

Також Ердогана звинувачують у руйнівних наслідках масштабного землетрусу, який сколихнув Туреччину у лютому 2023 року.

Крім того, рейтинг Ердогана погіршився, коли 25 квітня йому стало зле у прямому ефірі. ЗМІ повідомили, що 69-річний політик зазнав серцевого нападу, однак в Ердогана спростували цю інформацію.

Хто кинув виклик Ердогану

Киличдароглу – лідер лівоцентристської Республіканської народної партії (CHP) і спільний кандидат від об'єднаного опозиційного альянсу.

У Туреччині вперше за багато років опозиції вдалося максимально об'єднатися. Вперше в історії шість найбільших опозиційних партій висунули єдиного кандидата.

Кемаль Киличдароглу проголосував на виборах у Туреччині: дивіться відео

Аналітики вважають, що в разі перемоги Киличдароглу піде шляхом демонтажу "суперпрезидентської" республіки часів Ердогана. Натомість він спробує повернути Туреччину до моделі парламентсько-президентської чи парламентської демократії.

Киличдароглу працював у Мінфіні Туреччини і був депутатом турецького парламенту, після чого став лідером Республіканської народної партії, а 2017 року очолив багатотисячний Марш справедливості у Стамбулі — рух проти посилення президентської влади та масових чисток, які Ердоган проводив після спроби держперевороту 2016 року.

Претендент на крісло від опозиції готовий до зближення з Європейським Союзом.

Щодо війни в Україні, то результати виборів не мають вплинути на позицію Туреччини, яка залишиться нейтральною. Хоча Киличдароглу і застеріг від втручання Росії у вибори, він виступає за співпрацю з Кремлем.