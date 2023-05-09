Візит Екрема Імамоглу до Ерзурума виявився невдалим. Більшість населення цього східного міста підтримує владну Партію справедливості та розвитку, яку очолює Реджеп Ердоган. Тому деякі радикально налаштовані мешканці були не раді приїзду члена Республіканської народної партії, передає 24 Канал.

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Що відомо про заворушення в Ерзурумі

В Екрема Імамоглу та прихильників головної опозиційної партії (СНР) летіло каміння під час мітингу на сході Туреччини. Стамбульський мер забрався на дах автобусу та звертався звідти до людей. В цей час протестувальники, що перебували в натовпі, почали жбурляти в нього каміння. Воно влучило у скло та людей. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Одному з постраждалих надається перша допомога / Фото Melvyn Ingleby, NRC

В соціальних мережах вже з’явилися кадри з місця подій. Відео демонструє сам напад на опозиційного політика, а також побиті вікна його автобусу. На відеозаписі видно, як охорона намагається захистити стамбульского мера від каміння, прикриваючи його парасольками та власними тілами. А на фотографіях можна побачити травмованих учасників мітингу з кров’ю на їхніх обличчях.

Учасник мітингу отримав травму голови / Фото Melvyn Ingleby, NRC

Що сказав опозиціонер про насилля на мітингу в Туреччині

Під час самого нападу мер Стамбула вирішив поїхати з міста. Таке рішення він мотивував безпекою своїх прихильників. Про це політик публічно сказав усім присутнім перед тим, як спустився з даху та сів в автобус.

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Трохи пізніше політик прокоментував цей інцидент та назвав кількість постраждалих людей. Ще він звинуватив губернатора Ерзурума та місцеву поліцію в тому, що вони допустили насильство. Також мер Стамбула пообіцяв подати кримінальну скаргу на них.

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Зверніть увагу! В Ерзурумі більшість населення підтримує чинного турецького президента. Ердоган в цьому місті отримав 72% голосів під час виборчих процесів 2018 року.

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