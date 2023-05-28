Ердоган перемагає на виборах: у центрі Стамбула збираються його прихильники та загони поліції

Прихильники чинного президента Туреччина Реджепа Ердогана, який, за попередніми результатами переміг у другому турі виборів, уже зібралися на площі в Стамбулі, аби це відсвяткувати. У місті посилена охорона.

У місті прихильники Ердогана святкують його перемогу піротехнікою, вигуками та сигналами автомобіля. Однак остаточних результатів виборів ще немає.

Зверніть увагу Ердоган уже визнав себе переможцем виборів: остаточних результатів ще немає

Що відбувається у Стамбулі та Анкарі

У найбільшому місті Туреччини та у столиці країни посилюють заходи безпеки. зокрема, ймовірно, це пов'язано з тим, що на вулицях чимало прихильників Ердогана, але у цих містах з невеликим відривом переміг кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу. Крім того, мери Стамбула та Анкари також підтримували опозиційного кандидата.

Ердоган уже виступив перед прихильниками та оголосив про свою перемогу. Водночас поки що штаб Киличдароглу і сам кандидат ніяк не коментують результати.

Святкування у Стамбулі: дивіться відео

ЗМІ повідомляють, що в Анкарі відбулися дрібні сутички, однак усе вдалося врегулювати. У центрі прихильники Ердогана чекають на його переможну промову.

Що відбувається в Анкарі: дивіться відео

Головне про вибори в Туреччині

У першому турі 14 травня жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, тому в країні оголосили другий тур, до якого вийшли чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від об'єднаної коаліції Кемаль Киличдароглу.

28 травня відбулося голосування у другому турі. За попередніми даними, явка склала понад 85%. За попередніми підрахунками майже 100% голосів, з відривом у 4% перемагає Реджеп Ердоган, набравши 52% голосів. Кемаль Киличдароглу набрав 48%.

Однак офіційні результати ще не оголошені, а підрахунок триває.