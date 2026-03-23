Максимально жорстко, – політолог припустив, які провокації Орбан готує з Кремлем

Росія активно підтримує Віктора Орбана, зокрема російські політтехнологи працюють у його передвиборчому штабі. Присутність Орбана при владі в Угорщині критично важлива для Москви, тому вони готові на все.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що очікує нових провокацій до виборів і ймовірно замаху на угорського прем’єра з метою дискредитації України.

Наскільки глибокий вплив Росії на політику Орбана?

У випадку Орбана зійшлися інтереси й Росії, і США – обидві країни підтримують його режим.

Марко Рубіо літав, тепер Джей Ді Венс має агітувати за нього перед виборами. При цьому Росія не просто підтримує Орбана, а прицільно працює з ним. Сьогодні вийшла публікація про те, що російські політтехнологи рекомендували йому імітувати замах і звинуватити Україну, щоб використати це у передвиборчій кампанії,

– сказав Олещук.

Подібні провокації очікували ще з моменту, коли стало відомо про роботу росіян у штабі. Захоплення українських інкасаторів та тортури над ними вписуються в цю схему.

Для Росії збереження Орбана при владі – ключове питання, тому провокації будуть максимально жорсткими. Він забезпечує Росії вплив на рішення ЄС і НАТО, що особливо важливо на тлі дедалі активніших розмов про можливу російську агресію проти країн Балтії в осяжній перспективі.

"Сьогодні навіть з’явилася карта можливого вторгнення російських військ у країни Балтії. І тут роль Орбана очевидна", – сказав Олещук.

Важливо! Польський прем’єр Дональд Туск сказав, що те, що оточення Орбана "зливає" інформацію з засідань Ради ЄС не є новиною. Політик сказав, що саме через це обмежено висловлювався на всіх потрібних заходах. А недавно видання The Washington Post опублікувало інформацію про те, що Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини, періодично повідомляв Москву про перебіг засідань ЄС.

