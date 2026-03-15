Україна готова працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником Путіна, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати з будь-яким лідером Угорщини, який хоче жити в мирі з Україною та не є союзником Путіна.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.

Які відносини між Україною та Угорщиною?

Володимир Зеленський заявив, що чинний уряд Угорщини поширює серед суспільства антиукраїнські настрої. За його словами, це шкодить обом країнам, адже Україна та Угорщина є сусідами, а подібна риторика негативно впливає на економічні зв'язки, післявоєнне відновлення, бізнес і торговельні відносини, а також на контакти між людьми.

Ми в жодному разі не поширюємо негатив, ненависть або неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшини, які є громадянами нашої держави. І всі це знають. На відміну від того, що відбувається в Угорщині з подачі сьогоднішнього уряду,

– наголосив президент України.

Зеленський також зазначив, що не може прогнозувати, якою буде ситуація у разі зміни керівництва Угорщини.За його словами, Україна не впливає на внутрішній політичний вибір угорців і не має наміру цього робити, а також не застосовує жодних політичних технологій у самій Угорщині.

Президент підкреслив, що Україна готова співпрацювати з будь-яким керівництвом Угорщини, якщо воно буде налаштоване на мирні відносини, добросусідство і не перешкоджатиме геополітичному вибору України.

Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора,

– підсумував Володимир Зеленський.

