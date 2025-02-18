Якщо сказати "шоколад", солодше не стане, – Корнієнко про можливу дату виборів

Останнім часом дедалі більше говорять про вибори в Україні. Опозиція навіть назвала дату можливого проведення виборів – 26 жовтня 2025 року. Олександр Корнієнко прокоментував ці заяви.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Що у Раді говорять про вибори

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підкреслив: називання дат грає на руку агресору. Тож ті, хто беруть на себе сміливість говорити про терміни проведення виборів, мають поставитися до цього виважено та відповідально.

Наразі ми розуміємо, що озвучування будь-яких таких дат пальцем в небо, не базуючись на жодному розумінні щодо майбутнього, щодо наступних місяців життя нашої країни, – це політична гра на публіку,

– сказав він.

За словами Корнієнка, зараз немає жодних затверджених дат – ані 26 січня, ані 26 жовтня, ані 26 вересня, ані 26 березня. Заяви опозиції щодо проведення виборів 26 жовтня він прокоментував так: "Дати можна різні називати. Але, якщо казати слово "цукор" або "шоколад", то в роті солодше не стане від того".

Росія постійно говорить, що Зеленський нелегітимний і що Україна має провести вибори. А також маніпулює, мовляв, не буде нічого підписувати з українським президентом, бо він порушив закони.

Перший заступник голови парламенту нагадав, що вибори можуть призначити протягом 6 місяців після скасування правового режиму воєнного стану. А ще цей процес потребує часу для підготовки, тож ЦВК працює.

Нагадаємо, Федір Веніславський сказав, коли в Україні можуть скасувати воєнний стан.