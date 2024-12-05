Україна готова негайно провести вибори після досягнення справедливого миру, – Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може перейти до демократичних виборів після встановлення миру. Він також додав, що президент держави готовий до виборів у будь-який момент.

Єрмак зазначив, що для проведення виборів мають бути певні умови, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraf.

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Чи будуть вибори в Україні у 2025 році

Глава Офісу президента заявив, що одним з важливих моментів щодо проведення виборів є необхідність у тому, щоб демократичний світ визнав ці вибори як демократичні. А також як такі, що відповідають усім світовим стандартам демократії.

За словами Єрмака, це означає, що на виборах усі громадяни України матимуть змогу проголосувати, включно з військовими, та людьми, які тимчасово залишили країну. Він додав, що президент Володимир Зеленський готовий провести такі вибори.

Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні,

– каже Єрмак.

Окрім цього, він додав, що Україна витрачає кошти на зарплати, зокрема, для військових, щоб вижити й виграти цю війну. Тож у випадку проведення виборів, їй знадобиться допомога партнерів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні не будуть проводити вибори до завершення війни. За словами президента, Конституція та інші закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час і ніхто у світі цього не вимагає.

Він також зауважив, що в Україні є люди, які "зголодніли до виборів настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради неї". Зеленський вважає це згубним явищем.