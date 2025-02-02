Ефемерні й страшні для України: на що може вказувати заклик США провести вибори під час війни

США хочуть, аби Україна провела президентські та парламентські вибори, аргументуючи, що вже є приклади, коли в демократичних країнах відбулися вибори під час війни. Складається враження, що у такий спосіб команда Трампа замість того, аби тиснути на Путіна, навпаки діє за його логікою.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, наголосивши, що проводити вибори під час війни абсурдно.

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Путін вважатиме легітимним лише Януковича

Політолог нагадав нещодавні заяви російського диктатора про те, що начебто в Україні нелегітимні президент і Верховна Рада, через що він не буде вести переговори. Лісний замислився, що якщо припустити, що в Україні будуть проведені вибори, то чи є в команді Трампа впевненість, що навіть після цього Путін не скаже, що і нова влада теж для нього нелегітимна.

"Починаючи з Турчинова, Путін усіх називає нелегітимними. Для нього легітимним є тільки Янукович. Ми дограємося до того, що Путін знахабніє та скаже, що він легітимний президент і закликає, щоб його повернули, бо лише з ним він буде готовий розмовляти", – припустив Лісний.

Трамп використовує логіку Путіна

Політолог також звернув увагу на твердження спеціального посланника Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога, що під час війни проводилися вибори у демократичних країнах. Лісний поставив під сумнів ці слова.

Він висловив думку, що вибори під час воєнного стану неможливі. Навіть після завершення війни потрібен час, аби провести їх у демократичний спосіб.

"Ще з середини повномасштабного вторгнення я чув від наших іноземних колег такі висловлювання: "Проведіть, а ми їх визнаємо". Але так не може бути, тому що мовиться про майбутнє України. Ми можемо і війну не виграти, і мир програти. Я категорично проти того, щоб ми йшли у річищі того, що вважає Путін", – озвучив Лісний.

Зараз, зі слів політолога, склалася вкрай дивна ситуація. Адже Україні кажуть провести вибори, віддати території, не вступати в НАТО, змінити владу. Натомість до Путіна з боку США єдина вимога – сісти за стіл переговорів.

Це справедливо? Хіба Україна напала на Росію, нищить її будинки понад 11 років? Дуже страшний момент полягає у тому, що Трамп використовує логіку Путіна, що велика держава може обмежувати або впливати на суверенність меншої держави,

– підкреслив Лісний.

Політолог зауважив, що нині не чує від іноземних політиків, зокрема й США, заяв про те, що мир буде встановлений на основі міжнародного права. Про це, з його слів, ніхто не згадує, натомість тривають розмови про компроміси, тарифи, санкції.

Чим небезпечні вибори під час воєнного стану?

Лісний застеріг, що проведення виборів в Україні може вкрай негативно вплинути на ситуацію всередині держави, розколоти її суспільство на тлі боротьби політичних сил за владу.

"Вибори не тільки ефемерні, вони страшні для України. Ми розуміємо логіку виборів, це протистояння політичних сил, конкуренція, це не про єдність держави. Вибори, які в нас відбувалися в мирний час, перетворювало суспільство на різні табори, які боролися один з одним. Зараз це дуже небезпечний крок", – підсумував Лісний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що згідно з законодавством вибори в Україні під час воєнного стану неможливі. Він озвучив, що скасувати воєнний стан буде можливо за умови, якщо вдасться закінчити гарячу фазу війни в сильній для України позиції, за наявності потужної армії та вагомого пакета зброї, гарантій безпеки.