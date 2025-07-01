Вибори точно не пройдуть на другий день після припинення воєнного стану, – Веніславський

У парламенті працюють над створенням законопроєкту для проведення виборів після війни. До процесу залучені представники ЦВК і міжнародні партнери.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського в інтерв'ю NV.

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Вибори в Україні

Веніславський зазначив, що після війни Україна стикнеться з ситуаціями щодо проведення виборів, яких не існувало в мирний час.

"По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час, в принципі, не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не буде відповідати довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", – пояснив він.

Окрім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян України наразі перебувають за кордоном.

Веніславський зазначив, що відповідно до виборчого кодексу України, організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ, а враховуючи ту кількість українців, які є за кордоном, зробити це неможливо.

"Тому і це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований, – ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", – зауважив Веніславський.

На запитання щодо термінів підготовки законопроєкту нардеп відповів, що його можна підготувати "за кілька місяців". Головне, як він наголосив, вирішити всі проблемні питання, щоб ні в кого не виникало сумнівів у легітимності новообраних органів влади України.

Вибори точно не пройдуть на другий день, тому що з моменту припинення правового режиму воєнного стану необхідна ще ціла низка заходів, які забезпечать безпеку і в тих місцях, де тривали бойові дії, у безпосередній зоні бойового зіткнення, де були певні населені пункти, де також треба громадянам забезпечити участь у виборах,

– сказав політик.

Нагадаємо, голова ВРУ розповідав, що в Україні готують спеціальний законопроєкт для проведення повоєнних виборів.