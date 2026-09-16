"Хочуть бути в політиці": Зеленський назвав помилкою заклики провести вибори під час війни

Володимир Зеленський вкотре висловив свою позицію щодо проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Він перерахував фактори, які, на його думку, унеможливлюють цю процедуру під час активних бойових дій.

Президент України в інтерв'ю CBS News заявив, що люди, які закликають првести виборів під час війни, "хочуть бути в політиці".

Чи можливі вибори?

Серед причин, через які неможливо провести вибори в Україні під час війни, Зеленський назвав: вимоги законодавства, безпекову ситуацію та складнощі з організацією голосування українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Я готовий провести їх (вибори – 24 Канал) завтра, але якщо триває війна, це неможливо зробити. Згідно з Конституцією, виборчим законодавством, і з огляду на безпекову ситуацію в першу чергу. Як можна проводити вибори, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 мільйонів людей перебувають за кордоном,

– сказав український лідер.

Зеленський додав, що зазвичай за кордоном голосували близько пів мільйона українців. Наразі постало й питання голосу людей, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Чи будуть вони голосувати? Як вони будуть голосувати, хто там буде контролювати процес голосування? Там присутні російські солдати", – зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що як крок до підготовки до виборів можна було б використати припинення вогню. Його Україна неодноразово пропонувала Росії, але агресор відкидає такі пропозиції.

Президент Зеленський також назвав помилкою заклики деяких представників влади до проведення виборів.

Під час війни мир є ціллю номер один, політика навіть не є другим номером. Навіть для політиків вона – на десятому місці. А для людей – на сотому. У людей інші пріоритети: як вижити, як жити, як ходити до школи... що з цим всім робити,

– додав він.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України попередила, що під час псевдовиборів на окупованих територіях російські спецслужби можуть організувати гучні теракти під українським прапором.