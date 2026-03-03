"Подивлюсь, чого хочуть українці": Зеленський про можливу участь у виборах

Питання проведення виборів в Україні все частіше обговорюють у медіа та соцмережах. Президент Зеленський підкреслив, що остаточне рішення щодо виборів та його участі залежатиме від українців та часу їх проведення.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю Corriere della Sera.

Чи планує Зеленський знову балотуватись на посаду президента?

Журналісти поцікавились у чинного президента України, чи планує він балотуватись на другий термін. Глава держави повідомив, що наразі він не визначився, адже ключовим питанням є час проведення виборів.

Якщо вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся,

– повідомив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що остаточне рішення прийматиме, враховуючи побажання українців.

Що цьому передувало?