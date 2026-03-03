Укр Рус
24 Канал Новини України "Подивлюсь, чого хочуть українці": Зеленський про можливу участь у виборах
3 березня, 12:46
2

"Подивлюсь, чого хочуть українці": Зеленський про можливу участь у виборах

Діана Подзігун
Основні тези
  • Президент Зеленський зазначив, що рішення про його участь у виборах залежатиме від українців та часу їх проведення.
  • Зеленський підкреслив, що якщо вибори відбудуться після закінчення війни, він не впевнений у своїй участі.

Питання проведення виборів в Україні все частіше обговорюють у медіа та соцмережах. Президент Зеленський підкреслив, що остаточне рішення щодо виборів та його участі залежатиме від українців та часу їх проведення.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю Corriere della Sera.

Дивіться також Можуть виникнути проблеми з ракетами до ППО, – Зеленський про вплив ескалації на Близькому Сході 

Чи планує Зеленський знову балотуватись на посаду президента?

Журналісти поцікавились у чинного президента України, чи планує він балотуватись на другий термін. Глава держави повідомив, що наразі він не визначився, адже ключовим питанням є час проведення виборів.

Якщо вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся,
– повідомив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що остаточне рішення прийматиме, враховуючи побажання українців. 

Що цьому передувало?

  • У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори президента, мовляв, нині ситуація в Україні є недемократичною. Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер відповіла американцю, наголосивши, що Зеленський є демократично обраним президентом, а наступні вибори мають відбутись після завершення війни або коли безпекова ситуація стане кращою. 

  • Зеленський також прокоментував заяву Трампа. За його словами, Україна зможе провести вибори тоді, коли припиняться бойові дії, оскільки у голосуванні мають взяти участь усі громадяни України, зокрема військові.

  •  У ЦВК неодноразово заявляли, що згідно із чинним законодавством, проведення виборів під час воєнного стану неможливе.