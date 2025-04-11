Повоєнні вибори в Україні: Стефанчук розповів про підготовку законодавства

В Україні триває підготовка до розробки законодавства для проведення повоєнних виборів, які потребують окремого законодавчого акту. Парламент уже працює над ініціативою для організації виборів після завершення воєнного стану.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі Укрінформу, передає 24 Канал. Вибори в Україні, які відбудуться після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, передбачену Конституцією, тому для їх проведення необхідно розробити окремий законодавчий акт.

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Україна готується до повоєнних виборів

Він наголосив, що після завершення воєнного стану Україна зможе розпочати підготовку до виборів, але це вимагатиме розробки нових законодавчих норм, оскільки постчергові вибори не підпадають під існуючі категорії Конституції.

Я би дуже просив усіх дивитися на чинне законодавство, де у Виборчому кодексі та в Законі про режим воєнного стану чітко сказано: під час воєнного стану вибори не проводяться. Все інше, маніпуляції деяких політичних партій та політиків,

– зазначив Стефанчук.

Спікер парламенту також зазначив, що важливим є забезпечення демократичності виборчого процесу та міжнародного визнання результатів голосування. Однак, влада стикається з низкою питань, зокрема, як голосуватимуть військові, переселенці, громадяни за кордоном, а також організація роботи спостерігачів.

Стефанчук підкреслив, що для проведення повоєнних виборів буде потрібен окремий законодавчий акт, і парламент вже почав підготовчі дії для розробки такої ініціативи. Також розглядається питання щодо можливості проведення виборів президента, парламенту та місцевих виборів одночасно, але наразі це залишається відкритим питанням.

Крім того, спікер Верховної Ради відзначив, що проведення голосування через "Дію" є малоймовірним через високий ризик маніпуляцій, зокрема через використання дипфейків та дезінформації.