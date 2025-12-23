Укр Рус
24 Канал Новини України Вперше від початку вторгнення: ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців
23 грудня, 18:10
2

Вперше від початку вторгнення: ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

Поліна Буянова
Основні тези
  • Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців вперше з початку російського вторгнення.
  • Цей крок відкриває шлях до можливої підготовки виборів в умовах воєнного стану.

У вівторок, 23 грудня, Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців в Україні. Це сталося вперше від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Читайте також "Одноразове" законодавство і купа невирішених питань: що кажуть у Верховній Раді про вибори 

Що означає рішення ЦВК?

Давид Арахамія заявив, що інформуватиме суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Сьогодні (23 грудня, – 24 Канал), вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", 
– написав він.

За словами нардепа, цей крок фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, його актуалізації.

Арахамія наголосив, що оновлення реєстру виборців – це одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо, 
– підсумував політик.

Яка позиція влади щодо виборів?

  • Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення президентських виборів в Україні. Він закликав США та європейських партнерів долучитися до гарантування безпеки.
     

  • За словами президента, вибори не можуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях, водночас важливо забезпечити безпеку та участь військових у голосуванні.
     

  • Наразі у Верховній Раді планують обрати членів групи, які швидко опрацюють питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Коли буде сформовано відповідну групу – повідомлять пізніше.