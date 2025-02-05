На сайті ЦВК відкрили доступ до інформації про вибори вперше з початку повномасштабної війни

На сайті Центральної виборчої комісії відновився доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів, склади виборчих комісій. Ці дані були закриті з міркувань безпеки.

ЦВК продовжує відновлювати роботу Державного реєстру виборців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рух ЧЕСНО.

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Що означає відкриття доступу до інформації про вибори

На сайті Центральної виборчої комісії в січні 2025 року знову відкрили доступ до виборчої інформації, зокрема про обраних депутатів та склади виборчих комісій. Раніше ці дані були недоступні з міркувань безпеки після початку повномасштабного вторгнення.

До відновлення можливість переглянути відомості про балотування була лише за умови їх архівування, але далеко не всі сторінки зберігалися у Web-архіві. Закритість інформації значно ускладнювала доступ до даних про кандидатів, партії та результати голосування.

Наразі на сайті ЦВК знову можна знайти інформацію про президентські та парламентські вибори, а також результати місцевих виборів.

Скриншот з сайту ЦВК

Як пояснив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі для Руху ЧЕСНО, після вторгнення було закрито доступ до виборчих процесів, зокрема до складів виборчих комісій та списків обраних депутатів, щоб уникнути ризиків для безпеки. Наразі доступ до цих даних повністю відновлено.

Тоді ж ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

"ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців – впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу”, – розповів Руху ЧЕСНО Дубовик.