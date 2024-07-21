Зеленський допустив проведення виборів у разі затягування війни

Володимир Зеленський висловився щодо виборів в Україні. Глава держави зазначив, що якщо війна між Україною і Росією затягуватиметься, то доведеться шукати спосіб провести вибори в нашій державі.

Про це президент України розповів в інтерв'ю BBC. Водночас він нагадав, що під час воєнного стану в Україні вибори не можна проводити за Конституцією, передає 24 Канал.

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Що сказав президент про вибори у разі затягування війни

Зеленський зазначив, що ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки.

Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Друга історія – тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще більше в рази, це не можна допустити,

– наголосив президент.

Глава держави зауважив, що він із задоволенням провів би вибори, якби це було можна.

"І якщо війна затягуватиметься, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона затягуватиметься, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке", – заявив український лідер.

Зеленський підкреслив, що, згідно із законодавством України, під час воєнного стану Конституцію не можна змінювати, так само як і проводити вибори.

Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. У нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не голосуватимуть, тому що як вони проголосують? Хто проконтролює цей процес?

– спитав президент.

Він також нагадав, що наразі понад 7 мільйонів українців перебувають за кордоном після початку війни, тому забезпечити повністю якісне і справедливе голосування не вийде. Однак Зеленський сказав, що якщо війна затягуватиметься, то у будь-якому разі треба буде шукати інструмент, як провести ці вибори.