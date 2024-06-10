Фон дер Ляєн хоче побудувати "центр" з проукраїнських партій після виборів в Європарламенті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче сформувати "центр" в оновленому Європейському парламенті. Ця коаліція складатиметься з партій, що мають проєвропейську і проукраїнську позиції.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів. Президентка Європейської комісії також подякувала виборцям за довіру.

До теми Ризик від правих сил, – політолог про вибори в Європарламент

Глава Єврокомісії висловилася про результати екзит-полу

У заяві для журналістів Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це "хороший день для Європейської народної партії".

Адже за останніми даними екзит-полів, Європейська народна партія отримує 189 місць у Європейському парламенті. За нею йдуть соціалісти і демократи зі 135 місцями, а також партія "Оновити Європу" з 83 місцями.

Разом із тим група європейських консерваторів і реформістів на чолі з партією "Італійські брати" Джорджії Мелоні можуть отримати 72 місця. Крім того, ультраправа партія "Ідентичність і демократія", за останніми даними, отримає 58 місць.

Ми виграли європейські вибори. Ці вибори дали нам два меседжі: по-перше, у центрі залишається більшість для сильної Європи, а це вкрай важливо для стабільності. Іншими словами, центр тримається,

– сказала фон дер Ляєн.

А інший меседж, за словами президентки Єврокомісії, є те, що крайні ліві та праві отримали підтримку. Тому результат пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру.

Фон дер Ляєн хоче утворити новий "центр" у Європарламенті

Урсула фон дер Ляєн також додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "проверховенство права". Окрім того, вона заявила, що зараз "світ навколо нас перебуває в сум'ятті".

"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та намагаються послабити Європу. Ми ніколи цього не допустимо. Ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", – наголосила вона.

У своїй заяві фон дер Ляєн також підкреслила свою відданість консолідації політичної більшості проєвропейських сил під час виборчої кампанії. Як наслідок, Європейська народна партія (ЄНП) негайно розпочне співпрацю з іншими великими політичними групами, такими як Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) та "Оновити Європу", які поділяють схожі платформи.