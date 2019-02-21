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      Вибори в Україні: Facebook у березні посилить вимоги до агітації у соцмережі

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      Facebook зробить більш жорсткими вимоги до політичної реклами в Україні
      Facebook зробить більш жорсткими вимоги до політичної реклами в Україні / фото з відкритих джерел

      Вже у березні Facebook зробить більш жорсткою політику розміщення реклами, яка стосується майбутніх виборів в Україні. Так, у соцмережі введуть більш ретельну ідентифікацію осіб, які розміщують таку рекламу.

      Від тих, хто розміщуватиме таку рекламу, вимагатимуть пред’явити документи для ідентифікації особи. Водночас, нова політика надасть більш широкі можливості для вивчення політичної реклами, яку розміщатимуть у соцмережі. Про це розповіла продакт-менеджер Facebook Сара Шифф, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Facebook заблокував проекти Russia Today: пропагандисти обурені рішенням соцмережі

      З минулого тижня ми почали тимчасово забороняти закордонну передвиборчу рекламу щодо України. Це частина наших заходів щодо запобігання зовнішнього впливу. Крім цього, в середині березня ми маємо намір встановити нові правила розміщення політичної реклами, аналогічні тим, які раніше були встановлені в США, Бразилії, Індії та Великобританії,
      – зазначила вона.

      Так, Сара Шифф пояснила, як Facebook перевірятиме тих, хто розміщуватиме політичну рекламу в Україні.

      "Ми будемо вимагати від таких осіб надання дійсних документів про ідентифікацію особистості, і підтвердження, що вони є тими, ким представляються. Це одне з наших зобов'язань: забезпечити, щоб за політичною рекламою в Facebook стояли справжні обличчя", – наголосила продакт-менеджер соцмережі.

      Водночас, вона додала, що нова політика передбачає ширші можливості щодо вивчення розміщеної реклами.

      "Можна буде побачити більше інформації про виконавців, скільки часу було витрачено на рекламу, скільки вона зібрала емоцій, чи є вона актуальною, демографічний зріз про осіб, що переглянули рекламу: вік, стать, місце. Вся ця інформація буде розміщена в так званій "бібліотеці реклами", яка доступна для загального ознайомлення, – додала Сара Шифф.

      Окрім того, очільник українського МВС Арсен Аваков нещодавно потребував від кандидатів у президенти підтвердити свої акаунти у Facebook та Instagram. Це, за його словами, потрібно для того, щоб запобігти недобросовісній агітації та створенню фейкових профілів кандидатів.

      Як відбуватимуться вибори президента України?ЦВК зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ж стане необхідно провести другий тур виборів президента, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Соцмережі Facebook
      Джерело: 24 Канал
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