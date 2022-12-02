У Афінах біля посольства Італії вибухнуло авто дипломатки

У столиці Греції невідомі за допомогою "коктейлів Молотова" знищили автомобіль на стоянці резиденції першого радника посольства Італії. Він належав італійській дипломатці та першому раднику посольства в Афінах Сюзанні Шляйн.

Окрім автомобіля дипломатки, який підпалили, вогонь пошкодив ще одну автівку, яка стояла поруч. На місці події поліція виявила пляшки з легкозаймистою рідиною, запальнички та сірники.

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Інцидент трапився вночі

У ніч на 2 грудня підпалили автомобіль Сюзанни Шляйн. Автівка вибухнула і її повністю зруйновано. Дипломатка перебувала неподалік. Поліція Греції здійснює необхідні науково-слідчі заходи.

Реакція Італії та Греції

Міністерство закордонних справ Італії оприлюднило заяву, в якій "найрішучіше засудило серйозний кримінальний акт проти Сюзанни Шляйн та її сім'ї".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що цей напад може бути "анархістського походження". Грецька влада також рішуче засудила цей напад, проте наголосила, що подія ніяк не зашкодить стосункам двох країн.

Такі неприйнятні дії жодним чином не порушать чудові відносини та давні дружні зв'язки між Грецією та її партнером і союзником Італією,

– мовиться в заяві МЗС Греції.

До слова, у Греції часто нападають на політичні дипломатичні цілі, банки чи іноземні компанії й це рідко призводять до жертв. Поліція звинувачує у цьому ультраліві або анархістські групи.