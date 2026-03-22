Вибух в АТБ Чернігова: поліція вказала на важливу деталь

22 березня у Чернігові в приміщенні супермаркета АТБ стався вибух. Кілька людей отримали поранення.

Інцидент трапився по вулиці Льотній близько 13:00. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини події. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області.

Що відомо про причину вибуху у супермаркеті АТБ?

За словами очільника МВА Дмитра Брижинського, у супермаркеті вибухнув невідомий предмет.

У поліції тим часом з'ясували, що вибух у магазині стався якраз під час відбиття ворожої атаки на Чернігів. На місто рухалися ударні дрони.

Нагадаємо, що внаслідок події в АТБ поранення отримали четверо людей. Попередньо, до лікарні доставили трьох людей. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Ще одному чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.

Зауважимо, що після трагічного теракту у Львові 22 лютого правоохоронці змінили алгоритм роботи служб 101, 102 та 112. Запроваджено нові етапи перевірки інформації. Через це час прибуття на виклики може збільшитись на 2 – 5 хвилин. Тепер заборонені вхідні дзвінки із закордонних номерів на службу 112. А також впроваджена система пріоритетності. "Червоний рівень" – для дзвінків з інших регіонів або, коли правдивість інформації сумнівна.

