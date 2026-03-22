Вибух в АТБ Чернігова: поліція вказала на важливу деталь
- У Чернігові в супермаркеті АТБ стався вибух, внаслідок якого постраждали люди.
Поліція каже, що вибух пролунав під час відбиття ворожої атаки на місто.
22 березня у Чернігові в приміщенні супермаркета АТБ стався вибух. Кілька людей отримали поранення.
Інцидент трапився по вулиці Льотній близько 13:00. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини події. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області.
Що відомо про причину вибуху у супермаркеті АТБ?
За словами очільника МВА Дмитра Брижинського, у супермаркеті вибухнув невідомий предмет.
У поліції тим часом з'ясували, що вибух у магазині стався якраз під час відбиття ворожої атаки на Чернігів. На місто рухалися ударні дрони.
Нагадаємо, що внаслідок події в АТБ поранення отримали четверо людей. Попередньо, до лікарні доставили трьох людей. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Ще одному чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.
Зауважимо, що після трагічного теракту у Львові 22 лютого правоохоронці змінили алгоритм роботи служб 101, 102 та 112. Запроваджено нові етапи перевірки інформації. Через це час прибуття на виклики може збільшитись на 2 – 5 хвилин. Тепер заборонені вхідні дзвінки із закордонних номерів на службу 112. А також впроваджена система пріоритетності. "Червоний рівень" – для дзвінків з інших регіонів або, коли правдивість інформації сумнівна.
Теракт у Львові 22 лютого: перебіг подій
- У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20.
- Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
- Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у в Старому Самборі. Саме вона заклала вибухівку у сміттєвий бак. А її спільниця – 18-річна харків'янка – анонімно зателефонувала на лінію екстреного виклику і повідомила, нібито перебуває у Львові і з балкону спостерігає за пограбуванням магазину.