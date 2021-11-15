Вибух авто у британському Ліверпулі: поліція затримала підозрюваних

Британські правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до вибуху авто в Ліверпулі. Їх взяли під варту відповідно до закону про тероризм.

Втім, це ще не означає, що справу кваліфікуватимуть саме як теракт. Правоохоронці наголосили, що їхні колеги з контртерористичної поліції "продовжують неупереджено ставитися до причин вибуху".

Детальніше У Ліверпулі біля госпіталю вибухнув автомобіль: є жертва

Трьох чоловіків, віком 29, 26 та 21 рік, затримали у районі Кенсінгтон в Ліверпулі. Інших подробиць про підозрюваних у поліції поки не повідомляли.

Смертельний вибух у Ліверпулі: що відомо

Моторошний інцидент стався 14 листопада під жіночою лікарнею у Ліверпулі – близько 11:00 (за місцевим часом). За інформацією правоохоронців, вибухнув автомобіль таксі, який зупинився біля лікарні незадовго до вибуху.

близько 11:00 (за місцевим часом). За інформацією правоохоронців, вибухнув автомобіль таксі, який зупинився біля лікарні незадовго до вибуху. Загиблий виявився пасажиром. Він зазнав травм, несумісних з життям. Водій автомобіля вижив, лікарі оцінюють стан його здоров'я як стабільний.

Як відреагувала влада міста та країни

На трагічний інцидент одразу ж відреагувала Джоан Андерсон, мер Ліверпуля. У своєму твітері вона зазначила, що звістка про вибух "є тривожною та засмучує". Згодом з'явилася й реакція британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. "Мої думки з усіма, хто постраждав від цього жахливого інциденту", – написав політик. Водночас він також подякував екстреним службам за швидке реагування й професіоналізм, а поліції – за безперервну роботу над розслідуванням.

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