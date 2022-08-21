"Поперед батька в пекло": соцмережі жартують про підрив авто українофоба дугіна

Напередодні 20 серпня під Москвою вибухнув автомобіль дарьї дугіної, доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна. Мережа вже на цю тему рясніє мемами та попередженнями для росіян.

Відразу ж обмовимося, що ця добірка має на меті не висміювати чиюсь смерть. Мовиться радше про попередження для тих росіян, котрі досі не вірять, що їх мине відплата за ракетні обстріли й убивства в Україні.

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Мережа рясніє мемами про вибух авто

Мер Дніпра Борис Філатов, наприклад, запропонував дугіну перечитати твір Ніцше "По той бік добра і зла". Він наголосив на тому, що філософ озвучив дуже гарну думку: "Якщо довго вдивлятися у безодню, то рано чи пізно безодня гляне на тебе". Таким чином він закликав ідеолога "русского міра" задуматися над тим, що він робить.

Зараз буде дещо чорний фразеологізм, але він має право на існування. Журналіст Віталій Глагола зауважив, що дарья дугіна "полізла поперед батька в пекло". Задля справедливості обмовимося, що вона все своє життя там провела, адже мовиться про росію.

Активіст Сергій Стерненко також знайшов логічне пояснення тому, що сталося. Він зауважив, що це був не вибух, а "спеціальна операція". У її рамках донька дугіна проявила солідарність захарченку, а також моторолі, якщо ви ще пам'ятаєте цих двох.

Не минулося й без актуального. Один з мемів пов'язаний з поєдинком між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. На ньому засмучений дугін, а саме зображення підписане лаконічно: "Коли поставив останні 40 баксів на Джошуа".

Один з користувачів мережі вирішив нагадати росіянам, що їм слід боятися небезпеки звідусіль. Він підкреслив, що українці, на відміну від інших мешканців росії, не настільки сильно відрізняються ззовні від окупантів. А це означає, що у кожного загарбника має бути страх можливої відплати за всіх тих українців, чиї життя забрала війна росії проти нашої держави.

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Москву користувачі мережі вже називають фронтовим містом. Таким чином натякають, що скоро на території країни-агресорки не буде місця, де було б безпечно та спокійно.

Фото дугіна з місця вибуху надихнуло на ще один мем з життя.

Я: Ставлю варити макарони і йду 5 хвилин пограти в гру на комп'ютері.

Також я через дві години:

Крім того, користувачі мережі привітали алєксандра дугіна з "виграшем" Lada Kalina. Це той самий білий автомобіль, який собі на "гробові" придбали батьки одного з загиблих на війні в Україні окупанта.

А цей мем ми просто не могли оминути увагою, адже практично кожен українець дотичний до покупки "супутника Притули". Самі розумієте:

Пишуть, що вчора збитий над Севастополем супутник ICEYE впав на машину доньки Дугіна… Опубліковано Сергієм Наумовичем Неділя, 21 серпня 2022 р.

Наостанок залишаємо мем про силу російських "скрєп". Один з активних користувачів твітера написав, що доньку дугіна надзвичайно сильно переповнили гордість, а також патріотизм.

дугін не сів в авто

Нагадаємо, що машина вибухнула на шосе поблизу Москви 20 серпня близько 22:00. В автівці на той момент перебувала дарья дугіна, а також її водій. А от алєксандр дугін в останній момент їхати передумав, сівши в інший транспортний засіб.

Правоохоронці не сумніваються у тому, що це була терористична атака. Адже вони виявили в ній залишки вибухівки. Водночас у країні-агресорці вже знайшли "київський слід".

Зазначимо, що в Офісі Президента це заперечили. Михайло Подоляк підкреслив, що Україна – ані кримінальна, ані терористична країна. Тож винних слід шукати в росії.

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