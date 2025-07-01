В Одесі вибухнув автомобіль із чоловіком усередині

Правоохоронці повідомили про вибух автомобіля в Одесі 5 липня. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Одеської області.

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Що відомо про вибух в Одесі

На спецлінію 102 зранку 5 липня надійшло повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській в Одесі.

За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога,

– розповіли поліцейські.

Водночас у місцевих телеграм-каналах поширюють відео з місця події та заявляють, що нібито чоловік, який сідав у авто під час вибуху – військовослужбовець. Втім, офіційно це не підтверджували.

Імовірно, кадри з місця події в Одесі: дивіться відео очевидців

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби, а правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.