У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Удень 25 липня на вулиці Володимира Винниченка в Тернополі стався вибух. Відомо про двох загиблих унаслідок події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію в Тернопільській області.

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Що відомо про вибух у Тернополі?

Правоохоронці розповіли, що 25 липня близько 12 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Володимира Винниченка стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Унаслідок події загинули дві людини / Фото Нацполіції

Поліція встановила, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі.

Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження,

– розповіли правоохоронці.

На місці працюють відповідні служби / Фото Нацполіції

За попередніми даними, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.