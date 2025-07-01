У Рязані підірвали гранату в лаунж-барі: є постраждалі та загиблий

У мережі поширили інформацію про вибух у лаунж-барі в російському місті Рязань. Місцеві ЗМІ кажуть про загиблого та постраждалих унаслідок інциденту.

Імовірно, хлопець підірвав гранату в приміщенні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Вибух у Рязані

Спочатку повідомили, що вибух стався у ТЦ "Малина" в Рязані, але з'ясувалося, що інцидент відбувся у лаунж-барі неподалік. Водночас торговий центр евакуювали.

Унаслідок вибуху в закладі з лаунж-бару Game Loft виносили на ношах людей. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих. Російські журналісти розповіли деталі інциденту.

Гранату до бару у Рязані приніс 18-річний хлопець. Він був упевнений, що це муляж і хотів показати друзям. Граната вибухнула в його руці, кінцівку відірвало,

– розповіли ЗМІ.

У телеграм-каналі опергрупи Рязанської області підтвердили, що вибух стався внаслідок необережного поводження людини з бойовою гранатою, яку вона прийняла за муляж.

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Постраждалих доставили до лікарні: дивіться відео очевидців

Відомо, що наразі постраждалий у реанімації, за його життя борються лікарі. Один із друзів хлопця загинув на місці. Ще двоє молодих людей отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано.

Загалом госпіталізовано чотирьох людей у стані середньої тяжкості.

В одному з місцевих телеграм-каналів заявили, що гранату підірвав майстер кальяну, який приніс її з собою на робочу зміну.