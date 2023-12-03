Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, в Росії є надважливі стратегічні тунелі, які сполучають Схід та центр країни-агресорки, Сибір та Далекий Схід з центральними областями. Мовиться про БАМ – Байкало-Амурську магістраль та Транссиб – Транссибірську магістраль. Зазначимо, що перший вибух на БАМі пролунав 30 листопада.

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Остання – це залізнична дорога, яка простягається на південь від БАМу.

"Відстань – приблизно 500 кілометрів на південь вздовж російсько-китайського кордону. Це ті магістралі, які забезпечують в економічному та військово-технічному плані так званий "поворот Росії на Схід", – сказав військовий експерт.

Цими залізничними дорогами доставляється основна частина російсько-китайської торгівлі. Також триває постачання, зокрема, боєприпасів із Північної Кореї. А це, мовляв, "життєво необхідно" для російської окупаційної армії.

Той факт, що успішні дії України ставлять під питання забезпечення російських військ боєприпасами із Північної Кореї – по-перше. І по-друге, ставить під питання взагалі економічні зв'язки Росії з Китаєм,

– зазначив Федоров.

Адже, якщо будуть підірвані тунелі, мости на Транссибірській магістралі, через яку відбувається основна частина перевезень, і вона буде зупинена на кілька місяців, то це буде вкрай катастрофічний удар по Росії в економічному та військовому плані. Це може бути навіть сильніше, аніж можливий підрив Кримського мосту.

"Це буде катастрофічна шкода Росії завдана. Особливо тому, що ці 2 операції були проведені спецслужбами України. Це означає, що таке цілком можливо", – наголосив військовий експерт.

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