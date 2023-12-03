Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, в Росії є надважливі стратегічні тунелі, які сполучають Схід та центр країни-агресорки, Сибір та Далекий Схід з центральними областями. Мовиться про БАМ – Байкало-Амурську магістраль та Транссиб – Транссибірську магістраль. Зазначимо, що перший вибух на БАМі пролунав 30 листопада.
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Остання – це залізнична дорога, яка простягається на південь від БАМу.
"Відстань – приблизно 500 кілометрів на південь вздовж російсько-китайського кордону. Це ті магістралі, які забезпечують в економічному та військово-технічному плані так званий "поворот Росії на Схід", – сказав військовий експерт.
Цими залізничними дорогами доставляється основна частина російсько-китайської торгівлі. Також триває постачання, зокрема, боєприпасів із Північної Кореї. А це, мовляв, "життєво необхідно" для російської окупаційної армії.
Той факт, що успішні дії України ставлять під питання забезпечення російських військ боєприпасами із Північної Кореї – по-перше. І по-друге, ставить під питання взагалі економічні зв'язки Росії з Китаєм,
– зазначив Федоров.
Адже, якщо будуть підірвані тунелі, мости на Транссибірській магістралі, через яку відбувається основна частина перевезень, і вона буде зупинена на кілька місяців, то це буде вкрай катастрофічний удар по Росії в економічному та військовому плані. Це може бути навіть сильніше, аніж можливий підрив Кримського мосту.
"Це буде катастрофічна шкода Росії завдана. Особливо тому, що ці 2 операції були проведені спецслужбами України. Це означає, що таке цілком можливо", – наголосив військовий експерт.
Наскільки критичні для Росії вибухи на БАМі: дивіться відео
Вибухи на магістралі у Росії: головне
- Уночі 30 листопада в Росії було гучно. Вибух стався на Байкало-Амурській магістралі – у Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Він розташований у Бурятії.
- Росіяни цим шляхом постачають боєприпаси. Але після пошкодження направили поїзди іншим шляхом.
- За даними 24 Каналу, це була операція СБУ. Під час руху вантажного потягу спрацювали 4 вибухових пристрої.
- 1 грудня на Байкало-Амурській магістралі знову вибухнув поїзд, який перевозив пальне. Як повідомили джерела 24 Каналу, це другий етап спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї магістралі. За даними російських телеграм-каналів, унаслідок вибуху загорілося 6 цистерн.