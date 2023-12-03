Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что в России есть сверхважные стратегические тоннели, соединяющие Восток и центр страны-агрессора, Сибирь и Дальний Восток с центральными областями. Речь идет о БАМе – Байкало-Амурской магистрали и Транссиб – Транссибирской магистрали. Отметим, что первый взрыв на БАМе раздался 30 ноября.

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Последняя – это железная дорога, которая простирается к югу от БАМа.

"Расстояние – примерно 500 километров к югу вдоль российско-китайской границы. Это те магистрали, которые обеспечивают в экономическом и военно-техническом плане так называемый "поворот России на Восток", – сказал военный эксперт.

По этим железным дорогам доставляется основная часть российско-китайской торговли. Также продолжается поставка, в частности, боеприпасов из Северной Кореи. А это, мол, "жизненно нужно" для российской оккупационной армии.

Тот факт, что успешные действия Украины ставят под вопрос обеспечения российских войск боеприпасами из Северной Кореи – во-первых. И во-вторых, ставит под вопрос вообще экономические связи России с Китаем,

– отметил Федоров.

Ведь, если будут взорваны тоннели, мосты на Транссибирской магистрали, через которую происходит основная часть перевозок, и она будет остановлена на несколько месяцев, то это будет крайне катастрофический удар по России в экономическом и военном плане. Это может быть даже сильнее возможного подрыва Крымского моста.

"Это будет катастрофический ущерб России нанесен. Особенно потому, что эти 2 операции были проведены спецслужбами Украины. Это значит, что это вполне возможно", – подчеркнул военный эксперт.

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