Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что в России есть сверхважные стратегические тоннели, соединяющие Восток и центр страны-агрессора, Сибирь и Дальний Восток с центральными областями. Речь идет о БАМе – Байкало-Амурской магистрали и Транссиб – Транссибирской магистрали. Отметим, что первый взрыв на БАМе раздался 30 ноября.
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Последняя – это железная дорога, которая простирается к югу от БАМа.
"Расстояние – примерно 500 километров к югу вдоль российско-китайской границы. Это те магистрали, которые обеспечивают в экономическом и военно-техническом плане так называемый "поворот России на Восток", – сказал военный эксперт.
По этим железным дорогам доставляется основная часть российско-китайской торговли. Также продолжается поставка, в частности, боеприпасов из Северной Кореи. А это, мол, "жизненно нужно" для российской оккупационной армии.
Тот факт, что успешные действия Украины ставят под вопрос обеспечения российских войск боеприпасами из Северной Кореи – во-первых. И во-вторых, ставит под вопрос вообще экономические связи России с Китаем,
– отметил Федоров.
Ведь, если будут взорваны тоннели, мосты на Транссибирской магистрали, через которую происходит основная часть перевозок, и она будет остановлена на несколько месяцев, то это будет крайне катастрофический удар по России в экономическом и военном плане. Это может быть даже сильнее возможного подрыва Крымского моста.
"Это будет катастрофический ущерб России нанесен. Особенно потому, что эти 2 операции были проведены спецслужбами Украины. Это значит, что это вполне возможно", – подчеркнул военный эксперт.
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Взрывы на магистрали в России: главное
- Ночью 30 ноября в России было громко. Взрыв произошел на Байкало-Амурской магистрали – в Северомуйском тоннеле им. Бессолова. Он расположен в Бурятии.
- Россияне по этому пути поставляют боеприпасы. Но после повреждения направили поезда другим путём.
- По данным 24 Канала, это была операция СБУ. Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.
- 1 декабря на Байкало-Амурской магистрали снова взорвался поезд, перевозивший горючее. Как сообщили источники 24 Канала, это второй этап спецоперации СБУ по выведению из строя этой магистрали. По данным российских телеграм-каналов, в результате взрыва загорелось 6 цистерн.