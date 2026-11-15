У Бельгії прогримів вибух на різдвяному ярмарку: деякі поранені – у важкому стані
На різдвяному ярмарку в бельгійському місті Маредсу 15 листопада стався вибх. Унаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.
Як повідомляє Le Soir, пожежу спричинив випадковий вибух балона з пропаном в одному із торгівельних будиночків.
У якому стані постраждалі
За словами мера муніципалітету Ане П'єра Рондіата, унаслідок пожежі на ярмарку двоє потерпілих перебувають у важкому стані. Одного з них рятувальним гелікоптером доправили до лікарні в Льєжі.
Попередньо відомо, що ще одного потерпілого з важкими травмами госпіталізували до військового госпіталю в Недер-Овер-Хембек.
Третя особа також отримала опіки, тоді як двоє інших мають легші травми,
– повідомив Рондіата.
Рятувальникам вдалося швидко локалізувати полум'я. Однак вогонь знищив два дерев'яні будиночки на території ярмарку, а ще дві сусідні споруди зазнали пошкоджень. За словами місцевої влади, ситуація під контролем.
Святкова локація в Маредсу лише нещодавно розпочала роботу – офіційне відкриття відбулося в п'ятницю, 13 листопада. Через інцидент в неділю його закрили для відвідувачів.
Нагадаємо, у турецькому Ізмірі 9 листопада на металургійному заводі HABAŞ стався вибух. За попередніми даними, аварія сталася під час розливу сталі, коли кран упав у розпечену піч. Унаслідок інциденту загинули 16 людей, також є постраждалі.