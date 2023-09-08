Росіяни почали проведення так званих "виборів" в органи "місцевої влади", зокрема на тимчасово окупованих територіях. Що не дивно, "бавовнятко" вирішило цьому завадити.

У п'ятницю, 8 вересня, мер Мелітополя Іван Федоров констатував, що для окупантів псевдовибори в Бердянську на Запоріжжі розпочалися "дуже гучно". Вибух прогримів у ліцеї, де загарбники влаштували так звану "виборчу дільницю".

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Псевдовибори під загрозою

За словами міського голови, вибухів було саме два на території Бердянського муніципального ліцею. Перед тим гучно було в Новій Каховці, Кам'янці-Дніпровській та Василівському районі.

Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами. Час згортати псевдовибори,

– написав Федоров.

Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибухи прогриміли саме вночі. Перший – близько 23:20, 7 вересня, а другий через годину. Ліцей, до якого навідалось проголосувати "бавовнятко" розташований за адресою вулиця Чехова, 65.

Розташування ліцею в Бердянську, у якому вночі було гучно: дивіться на карті від Google maps

Ймовірно, колаборанти, які охороняли дільницю вночі, – загинули. Разом з тим відомо достеменно, що на території навчального закладу у ніч на 8 вересня була масштабна пожежа.

Зверніть увагу! Вочевидь, до цього причетний "Рух спротиву Бердянська". Там попередили, що участь у псевдовиборах є не лише незаконною, а й небезпечною: "Це тільки початок".

Вибух у Криму