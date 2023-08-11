"Ледь до нас не долетів": відео з безпілотником, який вибухнув у Москві
У Росії все частіше помічають невідомі дрони. Один із них летів прямо над Москвою та вибухнув у районі Карамишевської набережної.
Російські ЗМІ пишуть, що у небі над Москвою знову помітили невідомий безпілотник. Його навіть встигли зняти на відео, інформує 24 Канал.
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Безпілотник вибухнув
Мережею шириться інформація, що на відео той самий БпЛА, який вибухнув в районі Карамишевської набережної.
У небі над столицею Росії помітили невідомий дрон: дивіться відео
Ба більше, у мережі публікують відео із тим самим безпілотником, але зняті в інших куточках міста.
На записі чути, як росіянка бідкається, що безпілотник "ледь не долетів" до них, хоча він перебував на достатній відстані від будинку. Вочевидь, жінка ще не звикла до подібних інцидентів, хоч тепер дрони з'являються у російській столиці дуже часто.
Вона настільки налякана появою БпЛА, що починає молитися.
БпЛА летить над Москвою: дивіться відео
Безпілотник таки вибухнув, коли досягнув своєї цілі. Цей момент теж потрапив на відео.
Безпілотник у Москві вибухнув: дивіться відео
Невідомі дрони у Москві: останні новини
- Росіяни 11 серпня бідкалися, що буцімто дрони летять на Москву. Через такі тривожні повідомлення у російській столиці закрили небо над аеропортом "Внуково". Через це виникли затримки у рейсах, оскільки борти перенаправляли на інші летовища.
- Ідентична ситуація склалась вночі 10 серпня, коли на Москву знову летіли невідомі дрони. Через це аеропорти Внуково та Домодєдово були паралізовані. Загалом у двох аеропортах було затримано приліт майже 30 рейсів. Згідно з онлайн-табло, у Домодєдово відкладали посадку 20 рейсів, а у Внуково – 9.
- У Москві у дворі будинку на Сонячногірській вулиці приземлився дрон із коробкою з написом SOS. Безпілотний літальний апарат виявили поряд із тепловим пунктом МОЕК на Сонячногірській. Місце приземлення було оточене, а дрон детально вивчали. За попередньою інформацією, у Москві приземлився Dji mavic pro 2 з камерою.