Хворів і мав вади ніг: у Білій Церкві чоловік підірвав себе гранатою

2 квітня 2023, 18:01
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Джерело:

Поліція Київської області

У Білій Церкві, що на Київщині, прогримів потужний вибух. Як виявилось, це вибухнула граната.

Вибух стався 2 квітня біля житлового будинку. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.

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Що відомо про вибух у Білій Церкві

За словами правоохоронців, близько 14:00 мешканець Білої Церкви повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Як виявилось, 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Біля його тіла виявили на місці чеку.

Наразі на місці працюють поліцейські, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Що відбувається на місці трагедії / фото поліції

Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов підтвердив, що літній чоловік підірвався на гранаті в Білій Церкві. Попередня версія трагедії – суїцид.

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Інші подібні випадки

  • Напередодні у Львові 31 березня прогримів потужний вибух у житловому будинку. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Жителі частини Шевченківського району скаржилися на відключення світла. Попередньо, там могла вибухнути граната.
  • Поліція підтвердила дані про жертву. Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні, такою є попередня версія.
  • Як виявилось, вибух травмував гостя – 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці.
  • До того ж господар оселі, 52-річний львів'янин, зазнав важких травм. Його госпіталізували та за його життя борються медики.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху у помешканні.
Автор: Софія Ковнір