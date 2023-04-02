Хворів і мав вади ніг: у Білій Церкві чоловік підірвав себе гранатою
Джерело:Поліція Київської області
У Білій Церкві, що на Київщині, прогримів потужний вибух. Як виявилось, це вибухнула граната.
Вибух стався 2 квітня біля житлового будинку. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.
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Що відомо про вибух у Білій Церкві
За словами правоохоронців, близько 14:00 мешканець Білої Церкви повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Як виявилось, 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Біля його тіла виявили на місці чеку.
Наразі на місці працюють поліцейські, патрульна поліція, рятувальники та медики.
Що відбувається на місці трагедії / фото поліції
Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов підтвердив, що літній чоловік підірвався на гранаті в Білій Церкві. Попередня версія трагедії – суїцид.
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Інші подібні випадки
- Напередодні у Львові 31 березня прогримів потужний вибух у житловому будинку. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Жителі частини Шевченківського району скаржилися на відключення світла. Попередньо, там могла вибухнути граната.
- Поліція підтвердила дані про жертву. Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні, такою є попередня версія.
- Як виявилось, вибух травмував гостя – 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці.
- До того ж господар оселі, 52-річний львів'янин, зазнав важких травм. Його госпіталізували та за його життя борються медики.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху у помешканні.