Хворів і мав вади ніг: у Білій Церкві чоловік підірвав себе гранатою

У Білій Церкві, що на Київщині, прогримів потужний вибух. Як виявилось, це вибухнула граната.

Вибух стався 2 квітня біля житлового будинку. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.

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Що відомо про вибух у Білій Церкві

За словами правоохоронців, близько 14:00 мешканець Білої Церкви повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Як виявилось, 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Біля його тіла виявили на місці чеку.

Наразі на місці працюють поліцейські, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Що відбувається на місці трагедії / фото поліції

Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов підтвердив, що літній чоловік підірвався на гранаті в Білій Церкві. Попередня версія трагедії – суїцид.

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