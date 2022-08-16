"А де ж ППО": росіяни у Криму не на жарт злякались "бавовни"

"Бавовна", яка вкотре навідала тимчасово окупований Крим, не на жарт налякала росіян. Вони допитуються "де ж ППО" та бідкаються, що на пляжах вже не відпочинеш.

Через "бавовну" поблизу Джанкоя, де вже оголосили режим надзвичайної ситуації, росіяни неабияк панікують. Дістається усім.

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Зокрема, згадали кремлівську пропагандистку маргаріту симоньяк, яка після минулих "хлопків" радила росіянам "видихнути та йти на пляж".

Загарбники, які планували відпочинок в тимчасово окупованому Криму, скаржаться, що це "свинство" та "знущання". Також росіян цікавить, де "ППО". Хтось навіть припустив, що його вже пропили.

росіяни істерично волають про "удари по центру ухвалення рішень" та ниють, що тепер не зможуть спокійно спати.

"Бавовна" біля Джанкоя

Вранці 16 серпня біля тимчасово окупованого Джанкоя пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що від "бавовни" пав склад російських боєприпасів. У Повітряних силах України зіронізували, що росіяни геть не вміють користуватися жодними засобами пожежної безпеки.

Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які вибухають та розлітаються в різні сторони,

– мовиться у повідомленні.

Вочевидь, росіяни знову втратили особовий склад та техніку.

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